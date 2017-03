Mediehuset Altaposten har vært opptatt av å være proaktiv, offensiv og meningsbærende i sentrale finnmarkssaker i 2016.

Den mest prioriterte saken har vært fremtidens luftambulansetjeneste i Finnmark fra 2019. Altaposten kunne i april avsløre helseforetakets planer om å satse på jetfly som bare kunne betjenes av tre flyplasser i Finnmark. Omleggingen ville også innebære at antallet stedlige ambulansefly ville bli redusert fra tre til to i Finnmark. Ett fly ville da bli flyttet fra Alta til Tromsø, i tillegg til at et viktig fagmiljø ville bli borte i Finnmark. Saken vekket etter hvert et betydelig engasjement og helseforetaket kom under press. Resultatet var at Helse Nord valgte å skrinlegge planene.

Debatten om regionalisering og sentralisering gikk høyt i distriktene, også i nord. Kommunereformen ble derfor viktig for vår dekning, da spesielt folkeavstemningene i Loppa og Kvænangen som viste at innbyggerne sa et entydig nei til sammenslåing med storebror Alta. Disse store reformene skaper debatt om økonomiske realiteter og tjenester, men er også en viktig verdidebatt knyttet til bolyst og spredt bosetting.

Av og til dukker det om enkeltsaker som tar mye plass og fokus. I Finnmark har den såkalte Bruer-saken vekket mye oppmerksomhet. En ansatt ved elevboligene ved Alta videregående skole ble avskjediget og det hele har endt i både tingretten og lagmannsretten, der Finnmark fylkeskommune gikk på et sviende nederlag i arbeidsrettssaken. Saken i lagmannsretten ble belyst dag for dag og blottlegger både administrative rutinebrudd, og har samtidig politiske dimensjoner. I tillegg handler har saken en alvorlig personlig dimensjon, i forhold til en enkeltpersons kamp mot systemet.